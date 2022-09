De Reus zet vraagtekens bij uitbreiding Vrouwen Eredivisie

Voetbal

Remko Pasveer: ’Dit is toch zuur, natuurlijk baal ik’

Doelman Remko Pasveer moest nog nooit zoveel ballen voor Ajax keren als in de verloren uitwedstrijd tegen Liverpool (1-2) in de Champions League. „Jezelf een beetje onderscheiden is leuk”, zei hij. „Maar ik was hier liever met een resultaat vertrokken. Dit is toch zuur, natuurlijk baal ik.”