Eredivisie weer aangepast voor Ajax

De uitwedstrijd van de Amsterdamse club tegen FC Groningen is een dag vervroegd, van zondag 21 april naar zaterdag 20 april (aftrap 18.30 uur). De midweekse thuiswedstrijd van Ajax tegen Vitesse gaat van woensdag 24 naar dinsdag 23 april, aftrap 20.45 uur.

Als het team van trainer Erik ten Hag in de kwartfinales van de Champions League afrekent met Juventus, speelt het op dinsdag 30 april tegen de winnaar van het Engelse onderonsje tussen Tottenham Hotspur en Manchester City. Op dit moment staat voor zondag 28 april een competitiewedstrijd in Doetinchem tegen De Graafschap op het programma. Die wordt naar alle waarschijnlijkheid ook naar voren gehaald als Ajax de laatste vier haalt. Door de duels met FC Groningen en Vitesse een dag te vervroegen, heeft de KNVB daar al ruimte voor gemaakt.

Het verplaatsen van de wedstrijden van Ajax heeft ook wat gevolgen voor andere duels. Feyenoord - AZ begint zaterdagavond 20 april een uur later, om 20.45 uur. Drie dagen later trapt AZ in Alkmaar juist een uur eerder af tegen Heracles Almelo (19.45 uur). Het duel tussen NAC Breda en Feyenoord op woensdag 24 april gaat van 18.30 naar 20.45 uur.

Ajax is nog op drie fronten actief. De ploeg van Ten Hag verkleinde de achterstand op koploper PSV in de titelstrijd zondag tot twee punten door de Eindhovenaren met 3-1 te verslaan. Op 10 en 16 april zijn de duels met Juventus in de Champions League. Ajax speelt op 5 mei in De Kuip ook de bekerfinale tegen Willem II.