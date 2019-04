Politie onderzoekt handgemeen doelman Pickford

„Er wordt onderzoek gedaan naar het incident en de mensen die erbij betrokken zijn”, meldt de politie. ”Niemand heeft serieuze verwondingen en er is ook niemand opgepakt.” Het handgemeen waarbij Pickford betrokken was vond plaats in zijn geboortestad Sunderland. Op sociale media verschenen er meteen beelden van.

Het is nog onduidelijk wat de achtergrond is van de vechtpartij. Volgens The Daily Mail zou Pickford, die ook het doel van het Engelse nationale elftal verdedigd, zijn ontploft nadat iemand zijn vriendin had beledigd. Even daarvoor zouden er ook denigrerende opmerkingen zijn gemaakt over zijn keeperskwaliteiten.