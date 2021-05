VVV-Venlo en RKC Waalwijk delen de punten in heerlijke degradatiekraker

In Venlo was alles uit de kast gehaald om de ploeg een hart onder de riem te steken. Een grote groep supporters wachtte de spelers voor de wedstrijd op met vuurwerk en gezang en via de speakers en stadionschermen werden tijdens de warming-up motivatiespeeches van allerlei clubmensen afgevuurd op de spelers.

Alle steunbetuigingen leken het gewenste effect te bereiken, want VVV kwam in De Koel geweldig uit de startblokken. Al na drie minuten stond het 1-0. De voorzet was van Vito van Crooij en de afronding van wie anders dan topscorer Giorgos Giakoumakis.

25e seizoenstreffer Giakoumakis

Het was de 25e seizoenstreffer van de Eredivisietopscorer, die daarmee het clubrecord van Hans Sleven uit 1958/1959 uit de boeken schoot. De Griekse goaltjesdief heeft een mindere periode achter de rug en had vijf duels niet gescoord. In die reeks miste hij één duel door een schorsing en kampte hij ook met fysieke problemen. Hoe cruciaal de inbreng van Giakoumakis is voor VVV blijkt wel uit het feit dat de Limburgers de vier voorgaande duels het doel niet had kunnen vinden. Met zijn 25 doelpunten heeft Giakoumakis dit seizoen 60 procent van de 42 Eredivisiegoals van VVV voor zijn rekening genomen.

De kickstart van de Venlonaren kreeg geen vervolg. Het was het soepeler voetballende RKC dat het initiatief nam en al snel gelijk maakte. Een gapend gat centraal achterin bij VVV bood Thijs Oosting vrije doortocht en de AZ-huurling benutte koel de grote kans (1-1). Geklungel van FC Utrecht-huurling Leon Guwara bracht Cyril Ngonge in kansrijke positie en de Belg krulde de bal fraai voorbij VVV-doelman Thorsten Kirschbaum, tegengoal nummer 83 van VVV dit seizoen.

Veerkrachtig VVV

De Venlonaren, die zo voortvarend aan de wedstrijd gestart waren, maakten na de 1-2 van RKC een aangeslagen indruk, maar toonden wel veerkracht. Op een psychologisch belangrijk moment, net voor de rust, kwam VVV langszij. Het was opnieuw Van Crooij die er vandoor ging op de rechterkant en zijn voorzet bereikte ditmaal Josua John. De oud-speler van Sparta Rotterdam en FC Twente benutte de buitenkans (2-2).

Het levendige degradatieduel bleef daarna op en neer gaan. Sylla Sow kopte op de paal namens RKC, terwijl Simon Janssen, Van Crooij, Zinédine Machach en Giakoumakis goede kansen kregen voor de thuisploeg. Het was RKC dat na rust het meest aandrong voor de winnende goal, maar het zou VVV zijn dat op voorsprong kwam. Een geweldige voorzet van invaller Lukas Schmitz werd door Venlonaar Van Crooij in het doel gekopt. De ontlading was groot bij VVV, maar de vreugde bleek van korte duur. Een paar minuten later legde scheidsrechter Jochem Kamphuis de bal op de stip, omdat Giakoumakis hands maakte in de muur bij een vrije trap (3-3).

In de laatste minuten ging VVV nog vol op de winst spelen en waren er nog goede kansen voor Giakoumakis en invaller Torino Hunte, maar de verlossende vierde goal zou niet meer vallen. Met een uitwedstrijd tegen Ajax en een thuiswedstrijd tegen FC Emmen is het perspectief van VVV om ook volgend seizoen in de Eredivisie te spelen bijzonder troebel, maar na het teken van leven tegen RKC kunnen de Limburgers nog niet definitief worden afgeschreven.