Top 3 van E3 slaat Dwars door Vlaanderen over

Het podium van de E3 BinckBank Classic rijdt niet in Dwars door Vlaanderen. Ⓒ Hollandse Hoogte

ROESELARE - Wielrenner Greg van Avermaet gaat woensdag niet van start in Dwars door Vlaanderen. De Belgische kopman van CCC slaat de semiklassieker over, net als zijn landgenoot Wout van Aert (Jumbo-Visma) en de Tsjech Zdenek Stybar. Daarmee is de gehele top drie van de E3 BinckBank Classic van afgelopen vrijdag, die gewonnen werd door Stybar, afwezig in Roeselare.