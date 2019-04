Clubs morren om aanpassingen voor Ajax

Feyenoord is niet blij met de aanpassingen in het competitieschema. Ⓒ Hollandse Hoogte

Feyenoord is niet blij met veranderingen in het programma van de Eredivisie vanwege de Champions League-deelname van Ajax. Ook FC Groningen is ontevreden over de aanpassingen die de KNVB heeft doorgevoerd, voor het geval de Amsterdammers de halve finales halen.