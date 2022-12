Jansen door op WK darts, Zonneveld sneuvelt

Jansen maakt deze winter voor het eerst zijn opwachting op het WK in Londen, en verzilverde zijn debuut dus direct met een overwinning. Tot nu toe was van de Nederlanders alleen Jermaine Wattimena in actie gekomen, maar hij verloor (2-3) donderdag zijn eerste wedstrijd van Nathan Rafferty.

Helemaal kwijt

Jansen leek op weg naar een probleemloze zege, maar na zijn 2-0 voorsprong in sets was ’The Mullet’ het even kwijt. Nebrida pakte de derde set en trok ook de vierde naar zich toe, waardoor het duel ineens weer helemaal in evenwicht was. In de beslissende vijfde set miste hij een wedstrijdpijl voor een mooie 146-finish, maar uiteindelijk was zijn vijfde wedstrijdpijl wel raak.

„Het was niet slecht en niet goed, maar dit is het WK. Alleen het woord alleen al...”, lachte Jansen na afloop bij ViaPlay. „Het is mijn eerste wedstrijd op dit podium, en ik mag gewoon blij zijn dat ik gewonnen heb”, aldus Jansen, die het in de tweede ronde opneemt tegen Krzysztof Ratajski.

Niels Zonneveld ging maandagmiddag onderuit tegen Lewy Williams. De 24-jarige Uitgeester kon op zijn tweede WK geen potten breken en ging met 3-0 onderuit. Williams is in de tweede ronde de tegenstander van Michael van Gerwen, die als geplaatste speler de eerste ronde mag overslaan.

Net geen 9-darter

Williams beleefde zijn spannendste moment in de derde set. Hij kon de wedstrijd uitgooien met een 9-darter, maar hij miste met zijn negende worp de dubbel 12 die nodig was. Williams maakte het vervolgens in de volgende beurt wel af. Voor Zonneveld kwam de nederlaag extra hard aan, want hij is zijn tourkaart kwijt van de profbond PDC en zal weer het kwalificatietraject in moeten.

Later op de maandag komen ook Geert Nentjes en Danny van Trijp in actie. Nentjes gaat de strijd aan met Leonard Gates en Van Trijp heeft op papier het mooiste affiche. Hij moet zich ontdoen van Steve ’The Bronzed Adonis’ Beaton voor een plaats in de tweede ronde.

