Voetbalster Worm vervangt Nouwen bij Oranje

De verdedigster van Everton vervangt Aniek Nouwen. Worm sluit direct aan bij de spelersgroep.

Nouwen kampte bij aankomst in het trainingskamp al met lichte knieklachten. Ze blijkt niet inzetbaar in de oefenduels van de 'Leeuwinnen' in Arnhem (vrijdag tegen Mexico) en Alkmaar (volgende week dinsdag tegen Chili). De verdedigster van PSV keert terug naar haar club.