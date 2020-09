Red Bull-teambaas Christian Horner oneens met Cyril Abiteboul

Renault was tot 2019 de motorleverancier van Red Bull, waar Horner teambaas is. Van 2010 tot en met 2013 leidde die samenwerking tot vier wereldtitels van Sebastian Vettel. Na de introductie van de V6-hybridemotoren bleek Mercedes echter niet te kloppen.

Ook Horner had de uitspraken van Abiteboul voorbij zien komen op de persconferentie van vrijdag op Monza. „Hij zegt eigenlijk dat wij niet kunnen winnen, zolang we niet onze eigen motor bouwen. Omdat de krachtbron in dat geval niet volledig geïntegreerd is. Onze samenwerking met Honda is vergelijkbaar met hoe een fabrieksteam werkt met een motorenafdeling. We werken hechter samen dan we ooit met Renault hebben gedaan in het V6-tijdperk. Het is echt een partnerschap en niet zomaar een klant-leverancier-relatie.”

Horner wijst ook op de vier wereldtitels en tientallen race-overwinningen die Red Bull in het verleden heeft behaald met een Renault-motor. Met Honda staat de teller nu op vier zeges, allemaal van Max Verstappen. Hoewel Honda de motoren ontwikkelt in Japan, is dat volgens Horner geen enkel probleem.

„Vergeet niet dat ze ook een fabriek in Milton Keynes hebben, dat is bij ons om de hoek. Zij zitten met hun faciliteiten dus veel dichter bij ons, dan het geval is bij Renault”, besluit Horner, doelend op de fabrieken van het Franse team in Viry-Châtillon en het Engelse Enstone.