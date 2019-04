’PSV penalty door de neus geboord tegen Ajax’

Abonneer je hier op de voetbalpodcast.

Ajax verkleinde afgelopen zondag de marge op PSV door de onderlinge topper in de Johan Cruijff ArenA met 3-1 winnen. Dit keer staat er een doordeweeks programma op de rol. De Amsterdammers kunnen woensdag bij een overwinning op bezoek bij FC Emmen in ieder geval minimaal voor één dag de koppositie van de regerend kampioen overnemen. PSV speelt op donderdagavond in eigen huis tegen PEC Zwolle.

Verder wordt er in de wekelijkse voetbalpodcast dieper ingegaan op de interesse van PSV en Ajax in de Mexicaanse verdediger Edson Alvarez. Ook wordt de disciplinaire straf van Feyenoorder Steven Berghuis en het verdere verval van Feyenoord besproken, en laait de discussie over aanstellingen van scheidsrechters rond de duels van Ajax en PSV op. Tot slot is er ruimschoots aandacht voor het overvolle programma van Ajax in april.