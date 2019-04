Yates krijgt Chaves als knecht in Giro

Chaves is volgens de ploeg Mitchelton-Scott weer topfit, na in 2018 langdurig ziek te zijn geweest. De Colombiaan voltooide de Giro d'Italia in 2016 als tweede, maar zal dit jaar in dienst rijden van Yates.

Chaves werd vorig jaar ziek na de Giro en kwam de rest van het seizoen niet meer in actie. Dit seizoen heeft hij aan zijn conditie en vertrouwen gewerkt door etappekoersen als Parijs-Nice en de Ronde van Catalonië te rijden. ,,Hij heeft veel verschillende situaties en weertypes doorstaan en dat zal hem in een goede conditie brengen voor de komende weken", zegt sportdirecteur Matt White.

Yates is een van de topfavorieten voor de Ronde van Italië, die met oud-winnaars als Tom Dumoulin en Vincenzo Nibali en verder onder anderen Primoz Roglic en Egan Bernal sterk bezet is.