Optimisme bij Kelderman

"Het was volle bak koersen, ik heb gevolgd en dat was nog lastig genoeg'', zei de kopman van Team Sunweb aan de finish in Santo Toribio de Liébana. Hij handhaafde zich opnieuw bij de klassementsrenners en behield zijn derde plek in het algemeen klassement.

"De koers was hard zat. Op de voorlaatste klim ben ik een keer meegesprongen met Alberto Contador. Ik zag hem praten met Vincenzo Nibali en demarreren. Als je dan mee kunt en zij trekken door, heb je een kans. Maar niemand kwam echt weg'', aldus Kelderman, die zich naar eigen zeggen nog steeds goed voelt. "De sterksten blijven over en daar hoor ik gewoon bij.''