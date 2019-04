KNVB moet improviseren door successen Ajax

De KNVB ziet zich dan genoodzaakt om de uitwedstrijd van Ajax tegen De Graafschap te verplaatsen van zondag 28 april naar vrijdag 26 april. De afspraak was dat in zowel de 33e als 34e speelronde van de eredivisie alle duels tegelijkertijd worden gespeeld.

De KNVB onderzocht aanvankelijk of de bekerfinale op zondag 5 mei tussen Ajax en Willem II verplaatst kan worden, om zo wat ruimte te maken in het programma. „Nadat twee serieuze opties waren gestrand, kwamen we uit bij het huidige scenario, waarin niet alle wedstrijden uit de voorlaatste speelronde tegelijkertijd worden afgewerkt”, zegt manager competitiezaken Jan Bluyssen van de KNVB. „Het liefst hadden we dit voor fans en de clubs voorkomen, maar andere opties waren er niet.”

Miniem

Bij de vaststelling van de speelkalender voor dit seizoen achtte de KNVB de kans „miniem” dat een van de bekerfinalisten ook de halve finales van de Champions League zou halen. De wedstrijden worden kort voor en kort na de bekerfinale gespeeld.

„Dat deze situatie nu voorkomt, is fantastisch voor het Nederlandse voetbal, maar bood ons ook de nodige uitdagingen”, zegt Bluyssen. „We hebben in overleg met de autoriteiten zorgvuldig alle scenario’s bekeken om de benodigde minimale ruimte van twee volle etmalen te kunnen creëren tussen de wedstrijden die Ajax in korte tijd moet afwerken. Niet als eerder met de insteek om Ajax de optimale ruimte te geven, maar in dit geval om de wedstrijden überhaupt te kunnen spelen.”

Beluister hieronder onze wekelijkse voetbalpodcast, waarin ook over het overvolle porgramma van Ajax wordt gesproken:

Bekijk ook: Clubs morren om aanpassingen voor Ajax