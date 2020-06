Sport Kort: Formule E denkt aan serie races op oude luchthaven Berlijn

Blijf zo altijd op de hoogte van al het sportnieuws. Voor het voetbal-, tennis-, schaats-, autosport-, wieler- en dartnieuws hebben we op onze website speciale pagina’s ingericht, waarop de belangrijkste zaken in deze sporten worden uitgelicht. In deze rubriek Sport Kort komen hoofdzakelijk de overige berichten aan bod.

Autosport: Formule E denkt aan serie races op oude luchthaven in Berlijn

11.45 uur: De organisatie van de elektrische raceklasse Formule E werkt aan een plan om in een week tijd een serie races te houden in Berlijn. Volgens de Duitse krant Bild is het de bedoeling dat tussen 5 en 12 augustus vier tot zes races plaatsvinden op het terrein van het voormalige vliegveld Tempelhof. Eén van die races zou ’s nachts gehouden worden.

De Formule E werd in maart stilgelegd vanwege de coronacrisis. Op dat moment waren er vijf races gereden. De organisatie werkt aan een nieuwe kalender voor de rest van het seizoen. Mogelijk kan er in juli weer geracet worden, net als in de Formule 1, maar dat is vanwege alle onzekerheden rond het virus nog onduidelijk.

De ePrix van Berlijn stond voor 21 juni op het programma. Volgens Bild is het plan dat de coureurs in augustus alsnog naar de Duitse hoofdstad komen en dan voor meerdere races in verschillende vormen: over uiteenlopende afstanden, in diverse richtingen over het circuit en ook ’s nachts. Publiek is niet welkom op het complex van de afgesloten luchthaven, maar de ARD en ZDF willen enkele races uitzenden en de andere races zijn dan via een livestream te volgen. Met Nyck de Vries en Robin Frijns rijden twee Nederlandse coureurs in de Formule E.

Op 19 juni moet een beslissing vallen over het plan. „Het zou heel gaaf zijn om in diverse richtingen over het circuit in Berlijn te rijden”, zegt de Duitse coureur Maximilian Günther, de huidige nummer 4 van de WK-stand. De coureurs zijn al wekenlang online actief in de Formule E Race at Home Challenge. Dit weekend zijn de laatste twee races. De Belg Stoffel Vandoorne leidt het klassement.

Golf: Toeschouwers welkom bij golftoernooi The Memorial

10.15 uur: Op het golftoernooi The Memorial, medio juli in de Amerikaanse stad Dublin, zijn toeschouwers welkom. De gouverneur van de staat Ohio waarin Dublin ligt, kondigde aan dat over twee weken onder meer casino’s, pretparken en openluchttheaters weer mogen opengaan. Hij gaf ook groen licht aan de organisatie van The Memorial om toeschouwers toe te laten, zij het wel in beperkte mate.

Het toernooi, opgezet door achttienvoudig majorwinnaar Jack Nicklaus, is het eerste evenement van de PGA Tour waarbij weer publiek aanwezig mag zijn. De tour wordt volgende week hervat in Texas met de Charles Schwab Challenge. De golfers lopen daar hun rondes over lege banen, zonder publiek.

De 45e editie van The Memorial is vanwege de coronacrisis verplaatst van begin deze maand naar 16 tot en met 19 juli. De organisatie gaat gebruikmaken van technologie om ervoor te zorgen dat iedereen voldoende afstand houdt. De toernooipassen die alle golfers, stafleden, vrijwilligers en toeschouwers krijgen bevat een zogeheten RFID-chip. Daarmee kan precies worden gevolgd waar iedereen op en om de golfbaan zich bevindt en of er sprake is van ’social distancing’.

Basketbal: Kevin Durant komt niet meer in actie

09.51 uur: De Amerikaanse topbasketballer Kevin Durant komt dit seizoen niet meer in actie, ook niet als de NBA over enkele weken wordt hervat in Disney World. De 31-jarige ster van Brooklyn Nets staat al bijna een jaar aan de kant. Durant liep vorig seizoen als speler van Golden State Warrios in de verloren NBA-finale tegen Toronto Raptors een gescheurde achillespees op.

De Amerikaan, die in 2017 en 2018 met de Warriors de NBA-titel veroverde, verhuisde daarna naar Brooklyn Nets, waar hij een vierjarig contract ondertekende ter waarde van bijna 150 miljoen euro. De Nets beleven vooralsnog echter weinig plezier aan Durant, die maandenlang moest revalideren en in maart ook nog besmet raakte met het coronavirus.

„Mijn seizoen zit er op, ik ben niet van plan om nog in actie te komen. Ik richt me op het volgende seizoen”, zei Durant in Amerikaanse media. Als nummer 7 van de oostelijke divisie mogen de Nets meedoen aan het restant van het huidige seizoen, dat eind juli in Disney World moet worden hervat. Het is de bedoeling dat 22 van de 30 teams uit de NBA daar tegen elkaar gaan spelen.

Zwemmen: Toussaint werkt aan ’perfecte’ race voor Tokio

09.21 uur: Een medaille op de Olympische Spelen van volgend jaar in Tokio, dat is het doel van zwemster Kira Toussaint. De 26-jarige Amsterdamse behoort op de 100 meter rugslag tot de wereldtop, maar Toussaint weet dat ze een perfecte race nodig heeft om een medaille te kunnen pakken.

„Ik zit in de top 8 van de wereld. Om in de top 5 of zelfs in de top 3 te komen, moet ik echt nog een stap maken”, aldus Toussaint, met 59,14 seconden de houdster van het Nederlands record. De pas 18-jarige Amerikaanse Regan Smith staat op eenzame hoogte op de 100 rug. De tiener zette vorig jaar het wereldrecord op 57,57.

„Zij is echt veel beter dan de rest. Maar achter haar zit het heel dicht bij elkaar. Natuurlijk droom ik van een plek in de top 3, ik denk ook dat het realistisch is. Maar alles moet dan kloppen. Ik ben bezig met het ’finetunen’ van m’n raceplan. Ik heb afgelopen jaar tien verschillende races gezwommen, allemaal in een goede tijd. In al die races zat een stukje dat heel goed was, maar steeds een ander stukje. Ik ben er heilig van overtuigd dat als al die stukjes bij elkaar komen in één race, ik die stap kan maken.”