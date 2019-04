Rosberg spaart landgenoot Vettel niet: ’Ongelofelijk’

Vettel had al de hand in eigen boezem gestoken en gaf toe dat hij de spin die hij maakte in een duel met Lewis Hamilton volledig aan zichzelf te danken had. Rosberg kon dat alleen maar beamen en hij spaart de kritiek niet op zijn landgenoot.

„Eerst heeft hij zijn kwalificatie verknald en zijn team geïrriteerd en daarna schakelt hij in de race zichzelf uit bij een wiel-aan-wiel gevecht en verpest hij het hele weekend. Hij moet een weg uit de crisis vinden en dat wordt een hele uitdaging”, aldus Rosberg bij Sky.

Wrange nasmaak

Voor Vettel heeft het weekend een bijzondere wrange nasmaak, terwijl er voor hem niets leek te lukken, etaleerde teamgenoot Charles Leclerc zijn goede vorm. Als de Monegask geen motorproblemen had gekend, was hij waarschijnlijk op weg geweest naar zijn eerste zege in de Formule 1.

„Ik heb echt te doen met Charles, voor zijn motorproblemen was hij goed onderweg en presteerde hij sterk. Voor Sebastian is dat ook nog een extra klap want hij heeft niet alleen zijn eigen race verknald, maar hij moet ook nog een teamgenoot in topvorm naast hem dulden. Leclerc is enorm sterk en we moeten er rekening mee houden dat hij sterk blijft presteren.”

„We moeten allemaal juichen voor Ferrari, want we willen allemaal een duel zien zoals dat tussen de Ferrari-rijders. Dat was zo cool want het is al een tijdje geleden dat we de Ferrari’s in zo een spannend duel gezien hebben, dat was overweldigend”, besluit Rosberg.