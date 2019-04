De Gier vliegt eruit bij NEC

De clubleiding besloot in te grijpen na de derde nederlaag op rij, maandag bij Jong AZ (4-0). NEC wil terug naar de eredivisie, maar staat nu in de Keuken Kampioen Divisie op de veertiende plaats.

„We beleven een teleurstellend seizoen”, zegt algemeen directeur Wilco van Schaik. „Na het einde van de eerste seizoenshelft hebben we in de winterstop met zijn allen kritisch geëvalueerd en getracht om met diverse ingrepen het tij te doen keren. Ondanks dat we er hard voor geknokt hebben om dat te bewerkstelligen, moeten we helaas concluderen dat dit tot op heden niet is gelukt. Wij als directie en raad van commissarissen hebben er onvoldoende vertrouwen in dat we op deze wijze de doelstelling gaan halen die we gezamenlijk hebben gesteld, namelijk het bereiken van de play-offs.”

De Gier was bezig aan zijn eerste seizoen bij NEC, dat vorig seizoen onder Pepijn Lijnders ook al de zo gewenste promotie misliep. Lijnders stapte daarna gedesillusioneerd op. De Gier miste vorig seizoen met Almere City FC net promotie naar het hoogste niveau. In de finale van de play-offs was De Graafschap te sterk.

De oud-spits slaagde er niet in om stabiel te presteren met NEC. Zijn ploeg bleef na de winterstop weliswaar negen duels op rij ongeslagen, maar de laatste drie gingen verloren. Daardoor wordt het bereiken van de play-offs een moeilijke opgave.