Racisme bij Union Berlin en Sparta Praag krijgt mogelijk staartje

Bij de Duitse club zouden antisemitische leuzen zijn gescandeerd naar fans van tegenstander Maccabi Haifa in een duel uit de Conference League. Bij Sparta Praag, waar alleen 10.000 kinderen de tribunes bevolkten, zou Rangers-middenvelder Glen Kamara racistisch zijn bejegend.

Union Berlin won het duel met de Israëlische kampioen met 3-0, maar voorzitter Dirk Zingler van de club uit de Duitse hoofdstad excuseerde zich later voor het gedrag van de fans dat hij als „beschamend en onacceptabel” omschreef. De Berlijnse politie doet ook onderzoek naar onder meer een Union-aanhanger die een Israëlische vlag in brand probeerde te steken.

Sparta Praag had al een straf wegens racistische uitingen van fans richting Monaco-speler Aurelien Tchouameni in een duel uit de voorronde van de Champions League. Daardoor mochten alleen schoolkinderen de wedstrijd uit de Europa League tegen het Schotse Rangers bezoeken. De Europese voetbalbond onderzoekt nu in hoeverre die gezorgd hebben voor een „potentieel discriminatie-incident.” Slachtoffer was Kamara, een Finse voetballer wiens roots in Sierra Leone liggen. Hij werd het hele duel uitgefloten, en dat zwol verder aan toen hij in de tweede helft met rood naar de kant moest.

Zware sancties

Sparta Praag noemde de beschuldigingen vorige week ongegrond. Rangers-coach Steven Gerrard riep juist op tot zware sancties. Kamara zou in maart in een duel met stadgenoot Slavia Praag al racistisch zijn beledigd door Ondrej Kudela. De Tsjechische international van Slavia Praag, die de aantijgingen tegensprak, werd voor tien duels geschorst en miste daardoor ook het EK.