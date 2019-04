Basisplaats voor Pasveer, Linssen ontbreekt tegen AZ

Hoewel Eduardo (36) bij het 3-3 gelijkspel tegen ADO Den Haag geen keepersblunders verweten konden worden, heeft Slutsky tegen AZ gekozen voor Remko Pasveer.

De wisseling van de wacht in speelronde 28 is op een saillant moment, omdat de 35-jarige tukker vorig seizoen juist in speelronde 28 zijn basisplaats kwijtraakte.

Toen moest hij - na een 5-1 nederlaag en twee blunders tegen FC Utrecht - plaatsmaken voor Jeroen Houwen. En dat terwijl hij in Arnhem werd gepresenteerd als de grote aankoop onder de lat, die leiding moest geven aan de Vitesse-verdediging.

Bryan Linssen moet de wedstrijd tegen AZ in ieder geval aan zich voorbij laten gaan door een hamstringblessure. AZ moet het in Arnhem ook doen zonder Calvin Stengs. De buitenspeler is niet wedstrijdfit. Coach John van den Brom heeft de IJslander Albert Gudmundsson daarom een basisplek gegeven.

Adam Maher is er vanwege een schorsing niet bij en een andere middenvelder Stijn Wuytens ontbreekt omdat hij nog niet fit genoeg is. Daardoor schuift Mats Seuntjens terug naar het middenveld tegen Vitesse. De Noor Bjørn Johnsen krijgt een kans in de spits.

Telegraaf Extra - Lees hier het volledige verhaal over Leonid Slutsky en de weken van de waarheid bij Vitesse

Bekijk ook: Weken van de waarheid voor Slutsky en Vitesse