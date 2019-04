’Steeds meer buitenlandse clubs volgen spelers Ajax’

Hij vervolgt: ,,Van iedereen krijg je complimenten voor het spel van Ajax tegen Real Madrid en voor de manier waarop we de kwartfinale hebben bereikt. Over Ajax bestond al een goed gevoel, maar dat zien ze nu bevestigd door prestaties.”

Van der Sar merkt ook dat de wedstrijd Ajax-PSV met speciale belangstelling is gevolgd door buitenlandse clubs. ,,Na de wedstrijd tegen PSV kwamen dezelfde complimenten binnen via de telefoon. Blijkt dat een heleboel mensen, die ik in Genève tegenkwam, ook naar de wedstrijd tegen PSV hebben zitten kijken. Je zou denken dat ze naar wedstrijden in hun eigen land kijken, maar het is mooi om te zien dat ze Ajax-PSV volgen. Natuurlijk begrijpen wij dat ze ook met een schuin oog naar onze spelers kijken.”

