Verstappen pakt pole position in Brazilië

De Nederlander eindigde eerder in zijn loopbaan tijdens de kwalificatieseries op het circuit van Interlagos nooit bij de eerste drie, maar sloeg deze zaterdag meedogenloos toe. Met 1:07.508 liet hij iedereen achter zich. „De auto was goed, ik vloog over de baan”, zei Verstappen in een eerste korte reactie na de kwalificatie. „Ik ben hier ontzettend blij mee”, aldus de coureur van Red Bull, die zowel in Q1, Q2 áls Q3 de snelste tijd neerzette.

Verslaggever Lars van Soest is in Brazilië ter plekke en deed via Twitter live verslag van de kwalificatie.

Bekijk ook: Herbeleef pole position Max Verstappen

„Ik hoop dat je dit een mooi verjaardagscadeau vindt, Christian”, zei Verstappen tijdens zijn ronde terug naar de pits over de boordradio tegen zijn jarige teambaas Christian Horner. „Bedankt, dit is het mooiste cadeau dat ik me kon wensen”, antwoordde Horner, die z’n 46e verjaardag vierde.

Sebastian Vettel eindigde in zijn Ferrari als tweede (1:07.631), Lewis Hamilton kwalificeerde zich als derde in 1:07.699. Na de eerste kwalificatiesessie viel het doek voor Daniil Kvyat, Lance Stroll, George Russell, Robert Kubica en Carlos Sainz (met technische problemen). Na de tweede run namen Antonio Giovinazzi, Sergio Perez, Lando Norris, Nico Hülkenberg en Daniel Ricciardo afscheid van het deelnemersveld.

Leclerc

Verstappen is met nog twee races te gaan, na de Grand Prix van Brazilië wordt het seizoen afgesloten in Abu Dhabi, in een felle strijd om de derde plek in de WK-stand verwikkeld. De Red Bull-coureur staat momenteel vierde op 14 punten van Charles Leclerc van Ferrari, maar weet dat zijn concurrent in São Paulo vanwege het verwisselen van zijn motor tien plaatsen naar achteren moet op de startgrid. Leclerc kwalificeerde zich als vierde, en start zondag dus vanaf P14.

Hamilton kroonde zich vorige maand in de Verenigde Staten al tot wereldkampioen. Zijn Mercedes-teamgenoot Valtteri Bottas is zeker van de tweede plaats. De Grand Prix van Brazilië begint zondagavond om 18.10 uur Nederlandse tijd.