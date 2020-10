Anthony Joshua treft Koebrat Poelev in strijd om wereldtitel

„Datum en plaats van het gevecht zijn nu definitief. Beide partijen hebben de contracten getekend”, liet Poelev weten. Hij is de officiële uitdager van de IBF en Joshua is verplicht om tegen hem uit te komen, anders verliest hij zijn kampioensgordel.

Joshua (30) en Poelev zouden op 20 juni van dit jaar al tegen elkaar uitkomen. Dat gevecht moest echter worden uitgesteld vanwege de coronacrisis. Drie jaar geleden ging een onderling duel ook al niet door, omdat Poelev zich moest terugtrekken met een schouderblessure.

Joshua heeft in het zwaargewicht de kampioensgordels van IBF, WBA, WBO en IBO in zijn bezit. In het komende duel met Poelev staan deze titels mogelijk allemaal op het spel. De Brit Tyson Fury is de wereldkampioen van de WBC. Hij wil in 2021 graag uitkomen in een gevecht tegen Joshua om uit te maken welke Britse bokser de beste van de wereld is in het zwaargewicht.