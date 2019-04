Voorzitter Duitse bond stapt op na beschuldiging fraude

Volgens het tijdschrift Spiegel had Grindel een toelage van 78.000 euro gekregen als commissaris van een dochteronderneming van de DFB en had hij die niet bekendgemaakt. Dat kwam bovenop zijn salaris als voorzitter van de voetbalbond. Afgelopen maandag kwam daarbij nog eens de berichtgeving van dagblad Bild dat Grindel een luxe horloge zou hebben geaccepteerd van de voormalige baas van de Oekraïense voetbalbond Grigori Soerkis.

Grindel was sinds 15 april 2016 voorzitter van de DFB. Hij volgde toen Wolfgang Niersbach op, die was opgestapt vanwege het omkoopschandaal rond het WK van 2006 in Duitsland. De voorzitter had al forse kritiek ontvangen over de wijze waarop hij de rel rond international Mesut Özil voor en na het desastreus verlopen WK voetbal van 2018 had aangepakt.

„Ik bied mijn verontschuldigingen aan omdat ik door mijn niet erg voorbeeldig gedrag in relatie tot het aannemen van een horloge de vooroordelen tegenover hoogwaardigheidsbekleders en bestuurders in het voetbal bevestigd heb”, zegt Grindel in een verklaring.

Het was volgens hem een privégeschenk en het had niets te maken met de Oekraïense bond of iets zakelijks. Dat hij geen navraag deed naar de waarde van de gift, noemt Grindel een zwaar verzuim. Hij zegt er echter geen tegenprestatie voor te hebben geleverd.

De Duitser voetbalbond kiest in september een nieuwe voorzitter.