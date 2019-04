Statistieken Eredivisie - Doelpuntrijk begin van speelronde 28

Dinsdag 2 april

Vitesse-AZ 2-2

AZ ging met een 2-0 voorsprong de rust in. De winst leek binnen, maar de Alkmaarders hebben in de strijd om plek drie met Feyenoord kostbare punten laten liggen tegen Vitesse. De Arnhemmers bogen na rust de achterstand om in een 2-2 gelijkspel.

19.45 uur:

Heracles-Willem II 3-4

In een spectaculair en doelpuntrijk duel trok Willem II uiteindelijk aan het langste eind. Alexander Isak eiste opnieuw de hoofdrol op met twee treffers en twee assists.

20.45 uur:

Groningen-De Graafschap 1-0

