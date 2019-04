Ten Hag: ’De punten zijn duur’

Met een zege op de degradatiekandidaat komt de ploeg van trainer Erik ten Hag voor de eerste keer sinds mei 2016 aan kop van de Eredivisie. Titelverdediger PSV komt pas donderdag in actie, thuis tegen PEC Zwolle.

Ten Hag rekende zich een dag voor het duel in Emmen echter nog niet rijk. „Als je zelf je werk goed doet, is het een voordeel”, zei hij over het verschil in speeldatum met PSV. „Dan komt toch de druk bij de tegenstander te liggen”, doelde hij op de rivaal uit Eindhoven.

Rechtsback Noussair Mazraoui is geschorst. „We hebben daar natuurlijk opties, met Rasmus Kristensen en Joël Veltman”, legde Ten Hag uit. „Dat zat sowieso al in ons achterhoofd. Je kunt het niet elke keer met dezelfde elf doen. Zeker in deze fase van de competitie waarin je ook schorsingen kunt krijgen. Dat is heel normaal, daar moet je op kunnen inspelen.”

Ten Hag houdt rekening met fel verzet van FC Emmen, dat uit de laatste zes duels slechts één punt pakte. „De punten zijn duur. Dat geldt bovenin, maar ook onderin. In deze fase van de competitie zijn alle wedstrijden zwaar en moeilijk. Dat zie je overal. Je krijgt ook vreemde uitslagen. Wij zitten in de positie dat we voor drie prijzen kunnen gaan. Dat willen we zo lang mogelijk doen. Sterker, uiteindelijk moet het iets opleveren.”

