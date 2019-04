FA eist harder optreden tegen racisme

Clarke kwam tot zijn uitspraken op een congres op Wembley. Hij zei dat naar aanleiding van de interland vorige week in Montenegro waar drie internationals van Engeland racistisch waren bejegend. „De protocollen van de UEFA schrijven voor dat een duel gestopt mag worden bij zwaar racistisch gedrag. Dat moet worden bijgesteld. Racisme is racisme, zwaar of niet. ’Zero tolerance’ is hierbij volgens mij op zijn plaats.”

Volgens Clarke wordt ook in Engeland besproken of de huidige regels moeten worden aangescherpt. Zo is het de bedoeling dat voortaan elke klacht betreffende racisme wordt onderzocht.