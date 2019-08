Sport Kort: Goal Vlap baat Anderlecht opnieuw niet

Voetbal: De Anderlecht-motor hapert nog steeds

21.17 uur: Anderlecht heeft opnieuw een nederlaag moeten incasseren in de Belgische competitie. De ploeg van trainer Vincent Kompany, die zichzelf wederom in de basis had gezet, ging met 4-2 onderuit bij KV Kortrijk. Michel Vlap kwam voor de tweede keer dit seizoen tot scoren, maar het leverde de dolende topclub uit Brussel weer geen punten op. Anderlecht begon de competitie eind vorige maand met een nederlaag (1-2) tegen KV Oostende. Ook toen kwam Vlap, overgekomen van SC Heerenveen, tot scoren. Daarna volgden twee doelpuntloze remises tegen Excelsior Moeskroen en KV Mechelen.

Silvan Dillier Ⓒ BSR Agency

Wielrennen: AG2R ’op z’n Frans’ naar Vuelta

20.40 uur: De Franse ploeg AG2R La Mondiale gaat komende week met zeven renners uit eigen land naar Torrevieja voor de start van de Ronde van Spanje. De Zwitser Silvan Dillier is de enige ’buitenlander’ in de equipe. Romain Bardet, de kopman van AG2R, besloot deze week al een punt achter zijn seizoen te zetten. De winnaar van de bolletjestrui in de Tour de France voelt zich fysiek en mentaal leeg.

Svetlana Kuznetsova Ⓒ USA Today Sports

Tennis: Kuznetsova zit Barty dwars in halve finale Cincinnati

18.44 uur: Svetlana Kuznetsova heeft zich ten koste van Ashleigh Barty geplaatst voor de finale van het WTA-toernooi van Cincinnati. Ze voorkwam met de zege in twee sets (6-2 6-4) dat de Australische de leidende positie op de wereldranglijst weer overnam van Naomi Osaka, die in Cincinnati in de kwartfinales geblesseerd opgaf.

Victor Campenaerts Ⓒ Hollandse Hoogte

Wielrennen: werelduurrecordhouder Campenaerts naar Dimension Data

16.20 uur De Belgische wielrenner Victor Campenaerts verruilt Lotto Soudal na dit seizoen voor Dimension Data, dat in 2020 verder gaat als Team NTT. De houder van het werelduurrecord onthulde in Het Nieuwsblad dat hij een contract voor drie jaar heeft ondertekend bij de Zuid-Afrikaanse formatie uit de WorldTour. „Deze ploeg wil met mij olympisch en wereldkampioen tijdrijden worden”, zegt Campenaerts, een specialist in het chronowerk. Vorig jaar werd hij bij de WK derde, achter Rohan Dennis en Tom Dumoulin.

Wielrennen: Van Dijk wint met Trek ploegentijdrit

16.19 uur Ellen van Dijk heeft met Trek-Segafredo de ploegentijdrit uit de WorldTour in Zweden gewonnen. De Amerikaanse formatie legde de 36 kilometer met start en finish in Vargarda af in 43 minuten en 53 seconden. Boels-Dolmans, dat de ploegentijdrit in Zweden de afgelopen drie jaar had gewonnen, moest met onder anderen Anna van der Breggen en Amy Pieters in de gelederen nu genoegen nemen met de vierde plaats.

Beachvolleybal: Brouwer/Meeuwsen strandt in kwartfinale Moskou

12.19 uur: Alexander Brouwer en Robert Meeuwsen zijn op het baltoernooi in Moskou uitgeschakeld in de kwartfinales. Het duo verloor van de Duitsers Julius Thole en Clemens Wickler in twee sets: 21-116 21-15. De Nederlanders die als vierde waren geplaatst sluiten het viersterrentoernooi uit de World Tour daarmee af als vijfde.

Scheidsrechter Mehdi Mokhtari. Ⓒ Hollandse Hoogte

Voetbal: Franse arbiter stopt duel na homofobe koren

10.34 uur: Een scheidsrechter in de Franse competitie heeft voor het eerst een duel stilgelegd na homofobe spreekkoren.

Arbiter Mehdi Mokhtari onderbrak de wedstrijd tussen AS Nancy en FC Le Mans op het tweede niveau vrijdagavond wegens beledigende teksten van de fans van de thuisploeg. Pas nadat spelers van Nancy hun fans tot de orde hadden geroepen, werd de wedstrijd hervat.

De scheidsrechter kreeg bijval voor zijn optreden van sportminister Roxana Maracineanu. „Het was de eerste en de laatste keer, hoop ik”, liet de minister zaterdag weten via Twitter.

Demi Schuurs (l) en Anna-Lena Grönefeld Ⓒ Hollandse Hoogte

Tennis: Kans op revanche voor Schuurs in dubbelfinale

08.40 uur: Demi Schuurs heeft op het toernooi van Cincinnati de finale gehaald in het dubbelspel. De 26-jarige Nederlandse versloeg samen met haar dubbelpartner Anna-Lena Grönefeld uit Duitsland de Amerikaanse tennissters Bethanie Mattek-Sands en Coco Vandeweghe in twee sets: 7-6(5), 7-6(4).

In de finale treffen Schuurs en Grönefeld, zelf als vijfde geplaatst, de Tsjechische Lucie Hradecka en de Sloveense Andreja Klepac. Die waren in twee sets (7-6(7), 7-5) te sterk voor Karolina en Kristyna Pliskova uit Tsjechië.

Voor Schuurs is het de tweede finale op rij. Vorige week verloor ze samen met Grönefeld de finale in Toronto. Vorig jaar bereikte ze eveneens de finale in Cincinnati. Toen verloor ze die samen met de Belgische Elise Mertens van Hradecka en haar toenmalige partner Ekatarina Makarova uit Rusland.

Selectie Oranje tijdens training voorafgaand aan EK hockey in België. Ⓒ ANP

Hockey: Mannen en vrouwen zoeken bij EK naar olympisch ticket

07.00 uur: De Nederlandse hockeyteams beginnen zaterdag vol goede moed aan de EK hockey in Antwerpen. Niet alleen de titel staat in België op het spel, de kampioen plaatst zich tevens voor de Olympische Spelen van Tokio 2020. Zowel bij de mannen als de vrouwen is Nederland titelverdediger.

Het mannenteam van bondscoach Max Caldas begint zaterdag om 15.45 uur aan het toernooi met de wedstrijd tegen Ierland. In groep B speelt Oranje daarna nog tegen Duitsland (zondag) en Schotland (dinsdag). De nummers een en twee van de poule plaatsen zich voor de halve finales.

Het Nederlands vrouwenteam, onder leiding van bondscoach Alyson Annan, opent de EK zaterdag om 20.30 uur met de wedstrijd tegen het gastland. Daarna wachten Spanje (maandag) en Rusland (woensdag) in groep A.