Sport Kort: Schuurs naar finale Cincinnati

Tennis: Kans op revanche voor Schuurs in dubbelfinale

08.40 uur: Demi Schuurs heeft op het toernooi van Cincinnati de finale gehaald in het dubbelspel. De 26-jarige Nederlandse versloeg samen met haar dubbelpartner Anna-Lena Grönefeld uit Duitsland de Amerikaanse tennissters Bethanie Mattek-Sands en Coco Vandeweghe in twee sets: 7-6(5), 7-6(4).

In de finale treffen Schuurs en Grönefeld, zelf als vijfde geplaatst, de Tsjechische Lucie Hradecka en de Sloveense Andreja Klepac. Die waren in twee sets (7-6(7), 7-5) te sterk voor Karolina en Kristyna Pliskova uit Tsjechië.

Voor Schuurs is het de tweede finale op rij. Vorige week verloor ze samen met Grönefeld de finale in Toronto. Vorig jaar bereikte ze eveneens de finale in Cincinnati. Toen verloor ze die samen met de Belgische Elise Mertens van Hradecka en haar toenmalige partner Ekatarina Makarova uit Rusland.

Selectie Oranje tijdens training voorafgaand aan EK hockey in België. Ⓒ ANP

Hockey: Mannen en vrouwen zoeken bij EK naar olympisch ticket

07.00 uur: De Nederlandse hockeyteams beginnen zaterdag vol goede moed aan de EK hockey in Antwerpen. Niet alleen de titel staat in België op het spel, de kampioen plaatst zich tevens voor de Olympische Spelen van Tokio 2020. Zowel bij de mannen als de vrouwen is Nederland titelverdediger.

Het mannenteam van bondscoach Max Caldas begint zaterdag om 15.45 uur aan het toernooi met de wedstrijd tegen Ierland. In groep B speelt Oranje daarna nog tegen Duitsland (zondag) en Schotland (dinsdag). De nummers een en twee van de poule plaatsen zich voor de halve finales.

Het Nederlands vrouwenteam, onder leiding van bondscoach Alyson Annan, opent de EK zaterdag om 20.30 uur met de wedstrijd tegen het gastland. Daarna wachten Spanje (maandag) en Rusland (woensdag) in groep A.