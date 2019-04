Harde kern Inter: ’Weg met Icardi!’

„Het gedrag van Icardi is niet langer acceptabel”, luidde het statement van de Curva Nord - de harde kern van Inter - over het doen en laten van de Argentijnse spits. „Dat hebben wij intern besproken en daar is ook unaniem over gestemd”, gaat het bericht van de supporters verder.

Icardi kwam al sinds februari niet meer in actie, nadat de aanvoerdersband hem was afgenomen. De Argentijn ligt al een tijd lang in de clinch met zijn werkgever over zijn contract. Luciano Spalletti, trainer van Nerazzurri, liet echter weten dat hij weer beroep wil doen op zijn spits voor de wedstrijd van woensdagavond tegen Genoa. „Voor ons is hij belangrijker dan Messi en Ronaldo samen”, zei de coach over Icardi.

Curva Nord

De Curva Nord kwam met zijn statement nadat Spalletti bekend had gemaakt Icardi weer in de wedstrijdselectie op te nemen. „Icardi heeft ons laten zien dat hij de club en de aanvoerdersband niet waardig is. Daar bezit hij niet het juiste karakter voor. Ook als wij het vizier richten op de toekomst, daar komt hij niet in voor.”

Mauro Icardi, hier nog met aanvoerdersband. Ⓒ EPA

„Wij raden de club aan om er alles aan te doen om van deze speler af te komen, het liefst zo snel mogelijk. Het team wil ook niet meer met hem verder en momenteel brengt hij de toekomst van de club en de seizoensfinale in gevaar”, aldus Curva Nord, die graag ziet dat Inter zich net als vorig seizoen kwalificeert voor de Champions League. „Teamspirit is belangrijker dan dit soort persoonlijkheden. Weg met Icardi!”

De Italiaanse topclub staat momenteel derde, een positie dat nog recht geeft op deelname aan het miljardenbal.

