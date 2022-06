Premium Het beste van De Telegraaf

Barcelona heeft jacht op ontevreden Poolse topspits geopend Pikt Lewandowski de plek in van Depay?

Door Yorick Hokke Kopieer naar clipboard

Robert Lewandowski lijkt op weg naar de uitgang bij Bayern München en het FC Barcelona van Memphis Depay wil hem graag inlijven. Ⓒ FOTO’S PRO SHOTS

AMSTERDAM - De clash tussen Nederland en Polen in de Nations League is er ook eentje tussen twee hoog aangeschreven spitsen. Memphis Depay, die hard op weg is om topscorer aller tijden te worden van Oranje, treft Robert Lewandowski, Gouden Schoen-winnaar én al een tijdje Pools topscorer aller tijden. Het is niet ondenkbaar dat de strijd tussen het duo ook ná de wedstrijd - als Lewa speeltijd krijgt - vanavond wordt vervolgd.