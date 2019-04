AZ geeft voorsprong uit handen

Ron Vlaar en Teun Koopmeiners scoorden voor AZ in de eerste helft. Voor Vlaar betekende het zijn tweede treffer op rij. De verdediger scoorde zaterdagavond tegen FC Groningen ook al. Net als tegen Groningen vierde Ron Beton zijn doelpunt tegen de Arnhemmers op een Cristiano Ronaldo-achtige wijze.

Come back

Matús Bero en Thomas Buitink bezorgden Vitesse na rust alsnog een punt. Buitink produceerde in de 77e minuut de gelijkmaker. De pas 18-jarige spits maakte zaterdag tegen ADO Den Haag (3-3) bij zijn eerste basisplaats drie doelpunten en was tegen AZ weer van grote waarde.

Het was slechts het tweede gelijkspel voor AZ in de elf competitiewedstrijden dat het speelde in 2019. De tot dusver best presterende eredivisieploeg verloor alleen van Willem II.

Plek drie

AZ liep vorige speelronde drie punten uit op Feyenoord - dat in de slotminuten verloor van FC Utrecht - in de strijd om plaats drie. De Alkmaarders hadden tegen Vitesse de kans om het gat met Feyenoord tijdelijk te vergroten tot zes punten, maar het verschil tussen de nummer drie AZ en de naaste achtervolger uit Rotterdam is nu slechts vier punten.

Feyenoord speelt donderdag thuis tegen sc Heerenveen en heeft dan de kans om AZ tot één punt te naderen.

