Zeegelaar en Ter Avest zorgen voor kleine stunt in San Siro

In San Siro werd het 1-1 tegen de ploeg waarin de Nederlanders Hidde ter Avest en Marvin Zeegelaar op de flank spelen.

Milan-trainer Gennaro Gattuso moest na tien minuten al zijn doelman Gianluigi Donnarumma wisselen wegens een blessure. De Spanjaard José Manuel Reina was de vervanger.

Krzysztof Piatek scoorde vlak voor rust de 1-0. Het was al het twintigste doelpunt dit seizoen voor de Poolse spits van Milan. In de 55e minuut werd rechtermiddenvelder Ter Avest gewisseld bij Udinese. Tien minuten later maakte Kevin Lasagna gelijk. Zeegelaar, die aan de linkerkant speelde, deed de hele wedstrijd mee.

AC Milan staat voorlopig op de vierde plaats, maar kan nog voorbij worden gestreefd door Lazio, dat twee wedstrijden minder heeft gespeeld. Ook Atalanta en AS Roma doen nog mee om de plek die een ticket voor de Champions League oplevert.

