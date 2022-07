AZ start Europees seizoen met magere zege op Tuzla City

De treffer van De Wit viel vroeg, nadat Jens Odgaard werd neergelegd door de wat wild uitkomende doelman van Tuzla City. De strafschop werd op het veld direct toegekend, en doordat er geen VAR aanwezig was mocht De Wit plaatsnemen achter het buitenkansje. Dat deed hij met verve, zijn ploeg daarmee een droomstart bezorgend. Ondanks die vroege treffer ontspon zich een wat stroperige eerste helft. Milos Kerkez had nog een heerlijke pegel in huis en was daarmee dicht bij 2-0, maar het bleef bij het ingaan van de rust bij de minimale voorsprong.

In de tweede helft had AZ aanmerkelijk meer moeite met de taai spelende Bosniërs dan in het eerste bedrijf. De ploeg van Pascal Jansen hanteerde daarbij zelf ook een te laag tempo om de indruk te wekken écht een grote score neer te willen zetten. Genieten werd het dus niet voor het aanwezige publiek, met name omdat de aanvallende impulsen vooral voortkwamen uit voorzetten die een eenvoudige prooi werden voor de Bosnische achterhoede.

Met het verstrijken van de minuten werd zonneklaar dat AZ het met 1-0 wel geloofde, wat tot consequentie heeft dat de ploeg over een week op de Balkan de klus zal moeten klaren.