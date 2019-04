Atletico legt druk bij Barcelona

De ploeg van trainer Diego Simeone won met 2-0 van Girona. Diego Godín en Antoine Griezmann maakten de doelpunten in Wanda Metropolitano.

De Uruguayaanse verdediger kopte in de 76e minuut raak. De scheidsrechter keurde het opvallende doelpunt in eerste instantie af vanwege buitenspel. Veel spelers van Atlético stonden helemaal vrij voor Gorka Iraizoz. Zij leken buitenspel te staan doordat de achterhoede van Girona naar voren liep. De Spaanse doelman sloeg de bal, die richting Griezmann ging, de lucht in. Godín kopte vervolgens rustig binnen. De VAR zag echter dat Griezmann niet buitenspel stond. Na het wegstompen van de Girona-keeper ontstaat volgens de regels een nieuwe situatie en dus telde het doelpunt.

Griezmann maakte in blessuretijd nog de 2-0. Atlético, de nummer twee van La Liga, staat zeven punten achter op Barcelona, dat dinsdagavond nog speelt bij Villarreal.

Bekijk hier het programma, de uitslagen en de stand in La Liga.