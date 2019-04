Van Baarle: ’Als ik er op val, is het klaar’

Dylan van Baarle (r) rijdt vooraan de ’Sky-trein’. Ⓒ Hollandse Hoogte

GENT - Het was goed schrikken voor Dylan van Baarle. Een maand terug liep de renner van Team Sky in Omloop Het Nieuwsblad een breuk op in zijn middenhandsbeentje. De klassiekerspecialist zette op dat moment al voorzichtig een streep door zijn voorjaar, maar vandaag staat hij toch ’gewoon’ weer aan de start van Dwars door Vlaanderen. „De breuk is nog niet helemaal geheeld, maar ik heb geen pijn.”