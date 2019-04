Smaakmaker Isak helpt Willem II opnieuw aan zege

De jonge aanvaller nam de eerste twee treffers voor zijn rekening en bereidde de laatste twee - van Vangelis Pavlidis en Marios Vrousai - fraai voor.

Spektakel

In een spectaculair duel kwam Heracles desondanks tot twee keer toe bijna terug. Eerst van 0-3 naar 2-3, vervolgens van 2-4 naar 3-4. In de vijf minuten extra tijd kwam de thuisclub echter niet verder dan dat.

In het afgelopen weekeinde benutte Isak, die sinds de winterstop van Borussia Dortmund wordt gehuurd, drie strafschoppen in het gewonnen duel met Fortuna (3-2). In tien duels voor zijn nieuwe club maakte hij inmiddels tien doelpunten. De 19-jarige Zweeds international heeft inmiddels in vijf achtereenvolgende duels gescoord. Bovendien is Isak de eerste speler sinds Gorgi Hristov (NEC) in 2000 die tien keer scoort in zijn eerste tien duels in de eredivisie.

Na ruim een uur stond Willem II met 3-0 voor. Bij nagenoeg gelopen koers leek de thuisclub toch nog terug te komen door Brandley Kuwas en Joey Konings. Na de 2-4 scoorde Adrian Dalmau in de 90e minuut voor de thuisclub.

Play-offs

Willem II doet volop mee in de strijd voor een plaats in de play-offs. De club uit Tilburg bezet de achtste plaats en is Heracles tot op twee punten genaderd.

