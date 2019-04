Advocaat: ’Komen tekort voor absolute top’

Maar Dick Advocaat wil niet aan de vierde plek denken en weigert plotseling te mikken op een eindpositie die hoger ligt dan hij realistisch acht.

„We zijn hier binnengekomen met een verzoek om ieder geval de play-offs te halen. Dat is veel belangrijker, laten we ons nou niet richten op de vierde plaats”, zegt de coach voorafgaand aan de wedstrijd tegen VVV-Venlo, vanavond in De Koel.

Advocaat denkt dat Utrecht momenteel aan zijn eigen top zit. „Ik denk niet dat we veel beter kunnen, maar we zijn goed genoeg om de subtop te bespelen. We hebben een goede groep, maar komen net iets tekort voor de absolute top. En dat is geen schande, hoor.”

