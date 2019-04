Groningen na nipte zege terug in linkerrijtje

De noorderlingen versloegen De Graafschap met 1-0. Invaller Paul Gladon maakte een kwartier voor tijd het doelpunt.

De Graafschap deed zichzelf in Groningen tekort. De ploeg van trainer Henk de Jong dwong de meeste kansen af, maar faalde in de afwerking. De absentie van clubtopscorer Youssef El Jebli (geschorst) brak de bezoekers op. FC Groningen klom naar de negende plek, de ’Superboeren’ zakten naar de zeventiende plaats.

De Graafschap was voor de rust de betere ploeg. Javier Vet en Charlison Benschop waren echter niet scherp in de afronding. Het lakse FC Groningen was nauwelijks gevaarlijk, maar leek in de 38e minuut nog wel op voorsprong te komen. Het doelpunt van Ritsu Doan werd afgekeurd wegens buitenspel van Kaj Sierhuis.

Na de rust waren de beste kansen opnieuw voor De Graafschap. Doelman Sergio Padt tikte een schuiver van Benschop naast. Uit de hoekschop kopte Benschop rakelings over de lat. Een hakballetje van Gladon, uit een half mislukt schot van Mike te Wierik, bezorgde FC Groningen een nauwelijks verdiende voorsprong. Mo El Hankouri, debutant in de basis, schoot daarna namens FC Groningen nog op de paal.

