Babel degradeert met Fulham uit Premier League

Begin april staan daarmee al twee degradanten uit de hoogste Engelse afdeling vast. Zaterdag, eind maart nog, ging het al mis met Huddersfield Town. Dat een club uit de Premier League al in maart degradeerde was pas één keer eerder voorgekomen. Het overkwam Derby County in 2008.

Babel maakte de 1-1, nadat Abdoulaye Doucouré de thuisclub op voorsprong had gezet. Daarna scoorden nog Will Hughes, Troy Deeney en Kiko.

Daryl Janmaat viel halverwege in bij Watford. Hij kreeg al binnen een paar minuten geel.