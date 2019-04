Brood heeft Houdini-act nodig met NAC

Ruud Brood Ⓒ VI Images

ZUNDERT - Ruud Brood beseft dat de tijd begint te dringen voor de Houdini-act, die hij wil bewerkstelligen met de gedoodverfde degradant NAC Breda. Na zijn in vele opzichten bemoedigende debuut als trainer tegen VVV-Venlo, dat desondanks toch maar één puntje opleverde, lijkt het vanavond in de uitwedstrijd tegen Excelsior nu of nooit voor NAC om de wederopstanding in te zetten.