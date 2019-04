Vloek op koppositie: Ajax dicht bij verlossing

Als Ajax tegen FC Emmen de koppositie pakt, kan het een dag later alweer uit zijn met de pret als titelverdediger PSV thuis wint van PEC Zwolle. Eerder dit seizoen stonden de Amsterdammers echter ook al enkele uurtjes aan kop. Op 25 augustus 2018 om precies te zijn, na de 5-0 zege op toevalligerwijs FC Emmen. Op dezelfde dag nam PSV de nummer 1-positie echter alweer over omdat Luuk de Jong de Eindhovenaren in de 93e minuut langs PEC Zwolle kopte (1-2, red).

Mocht Ajax winnen van de degradatiekandidaat en PSV laat punten liggen tegen PEC Zwolle, komt de ploeg van trainer Erik ten Hag voor de eerste keer na een volledige speelronde sinds mei 2016 aan kop van de Eredivisie. Dat zou dan 1062 dagen zijn.

Het is 8 mei 2016, om 15.40 uur, als Bryan Smeets zich van De Graafschap achter de bal zet. Zijn schuiver met links treft doel, achter Ajax-doelman Jasper Cillessen. De Superboeren komen op 1-1 op de Vijverberg in de kampioenswedstrijd van de Amsterdammers. Zo rond 16.15 uur is dat ook de eindstand. Onvoldoende voor de landstitel die naar PSV gaat. Vanaf dat moment staat Ajax officieel niet meer bovenaan in de Eredivisie. En dat is om precies te zijn 1061 dagen.

Bekijk ook: Ajax 1000 dagen geen koploper Eredivisie meer