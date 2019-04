Brood haalt teugels aan bij NAC

De spelers reizen niet langer met eigen vervoer naar het stadion voor thuiswedstrijden, de laatste training voor een wedstrijd is vanaf nu steeds besloten en ook op het trainingscomplex in Zundert heeft de voormalige assistent-trainer van PSV organisatorische wijzigingen doorgevoerd.

„Ik ben wel tegen wat dingen aangelopen, die niet georganiseerd zijn op een manier, die ik had verwacht”, aldus Brood. „Bijvoorbeeld het eten op het trainingscomplex. Dat was met zestig man tegelijk. De beloften zaten erbij en allerlei leden van de staf. Dat is leuk bij Boeimeer 6, maar niet bij NAC. Ik snap de gedachte daarachter van saamhorigheid en ik wil mijn voorganger daar niet om veroordelen. Maar in de situatie waar wij in zitten, moet het eerste geïsoleerd en in alle rust kunnen werken.”