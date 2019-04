Verdedigende problemen voor AZ

Teun Koopmeiners en Thomas Ouwejan kregen dinsdag bij Vitesse (2-2) hun vijfde gele kaart van het seizoen en zijn daardoor voor één duel geschorst. Ouwejan kreeg de kaart van scheidsrechter Allard Lindhout in de 89e minuut en Koopmeiners in de 95e.

AZ stond bij rust in de Gelredome nog met 0-2 voor. Door het puntenverlies kan Feyenoord de achterstand op de Alkmaarders, in de strijd om de derde plaats in de eredivisie, donderdag bij winst op sc Heerenveen terugbrengen tot één punt.

FC Dordrecht kreeg woensdag van de KNVB een boete van 5000 euro opgelegd omdat supporters vuurwerk afstaken. Als fans van de club de komende twee jaar nog eens in de fout gaan, moet Dordrecht een thuiswedstrijd afwerken zonder publiek (of zonder het deel van het publiek dat verantwoordelijk is).