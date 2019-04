Drietal aan het roer bij NEC

De 59-jarige De Groot voetbalde zelf bij NEC en maakt al jarenlang deel uit van de trainersstaf. In het verleden nam hij bij het ontslag van een hoofdtrainer (zoals Alex Pastoor en Peter Hyballa) ook die functie tijdelijk over.

Bogers was de eerste helft van vorig seizoen hoofdtrainer bij NEC. In januari nam Pepijn Lijnders (die ook werd ontslagen) zijn plaats in en werd Bogers weer assistent.

,,We zijn blij dat Ron en Rogier samen met Adrie hun verantwoordelijkheid pakken en de resterende duels van dit seizoen voor hun rekening willen nemen. We hebben heel bewust de keuze gemaakt om deze staf vanuit de interne gelederen samen te stellen, omdat we daarin meer dan voldoende kwaliteit herbergen'', zegt Wilco van Schaik, algemeen directeur van NEC, dat op de veertiende plaats in de eerste divisie staat.