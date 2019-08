Kiki Bertens Ⓒ USA TODAY Sports

NEW YORK - Niet alleen met haar slagen was Kiki Bertens in haar openingsronde van de US Open goed op dreef. Ook haar blik stond op scherp, want drie keer corrigeerde ze met succes een lijnrechter via het hawkeye-systeem. Bertens was in New York niet alleen de Spaanse Paula Badosa, maar ook de spanning de baas: 6-4, 6-2.