’Kean deels zelf schuld aan racistische spreekkoren’

De 19-jarige Kean vierde zijn doelpunt in zijn eentje door met zijn armen wijd richting de supporters van Cagliari te gaan staan. Na de wedstrijd schreef hij op Instagram dat dit de beste manier is om te reageren op racisme.

Trainer Massimiliano Allegri van Juventus en verdediger Leonardo Bonucci waren het toch niet helemaal eens met zijn manier van juichen. „Hij had zijn treffer niet op deze manier moeten vieren”, aldus Allegri. „Hij is nog jong en is nog aan het leren, maar sommige dingen vanuit het publiek moet je niet willen horen.”

Bonucci was iets steviger in zijn mening. „Je viert je doelpunt met je ploeggenoten. Hij had dat op een andere manier moeten doen. Ik denk dat het 50-50 ligt. Moise had dat niet zo moeten doen en de fans hadden anders moeten reageren.”

In hetzelfde stadion was Matuidi vorig jaar ook het slachtoffer van racistische uitingen. Het bestuur van Cagliari bood daarvoor later excuses aan.