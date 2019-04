Mick Schumacher: ’Het voelde als thuiskomen’

Twaalf jaar en vier maanden nadat zijn vader Michael voor het laatst reed in het rode racemonster, was het de beurt aan zoonlief voor zijn eerste rondjes in de huidige SF90.

„Ik was onder de indruk van het remvermogen dat een Formule 1-auto heeft”, aldus Schumacher, die vandaag de Alfa Romeo-bolide nog mag testen.

De zoon van zevenvoudig wereldkampioen Michael, die sinds zijn dramatische ski-ongeluk in 2013 niet meer in het openbaar is verschenen, reed in totaal 56 rondjes. Zijn snelste tijd was de tweede van de dag, achter Max Verstappen.

