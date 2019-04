Van Barneveld krijgt groots afscheid in Amsterdam

„Er zijn plannen om volgend jaar een mooie afscheidsavond te geven. Daar zijn gesprekken over gaande. Dat wordt gewoon iets unieks. Oude dartspelers komen waarschijnlijk terug, waar ik finales tegen heb gespeeld”, stelde Barney tegenover Radio 538.

Van Barneveld leek vorige week al zijn pijlen op te berngen, maar kwam uiteindelijk binnen 12 uur terug op die beslissing. De vijfvoudig wereldkampioen darts zat na zijn twee nederlagen (tegen Daryl Gurney en Michael van Gerwen) in Rotterdam Ahoy helemaal stuk. Hij wilde naar eigen zeggen het verdriet en de pijn niet meer voelen. Daar kwam de 51-jarige Hagenaar vrijdagochtend dus toch op terug.

„Ik heb zelf het gevoel dat als ik er nu een einde aan maak, dat ik daar de rest van mijn leven last van blijf houden. Wil je afscheid nemen met twee keer een 7-1 nederlaag? Dat blijft me de rest van het leven bij”, vervolgde Van Barneveld. „We gaan komend weekeinde naar Barnsley en kijken wat het verder brengt. Hopelijk plaatsing voor nog enkele televisietoernooien.”

Van Barneveld moet via de kleinere vloertoernooien voldoende geld zien te verdienen om op de zogenoemde Order of Merit (wereldranglijst) binnen de top-32 te blijven. Een dergelijke positionering levert namelijk automatische plaatsing op voor het wereldkampioenschap in december in Londen „Ik ben gewoon een geboren winnaar. Je wilt gewoon nog graag naar dat WK toe. Je wilt voor je fans en jezelf nog iets moois laten zien. Afsluiten met een mooie herinneringen.”

Op de huidige wereldranking staat Van Barneveld nu 31e. Onlangs haalde hij op één van de vloertoernooien in de reeks van de Players Championship nog wel de finale, die hij uiteindelijk verloor van Adrian Lewis. „Het is ook niet zo dat het helemaal weg is, het kan met darts ook zo weer terug zijn. Rust, tijd en dingetjes een plekje geven.”

