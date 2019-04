Doodgeschoten rapper inspireert NBA-ster Westbrook

„Dit was niet voor mij, dit was voor mijn broeder. Dit was voor Nipsey. 20 plus 20 plus 20 ... Rust in vrede Nipsey”, zei Westbrook.

Westbrook gaf de zege glans met een uitzonderlijke triple-double. De basketballer scoorde 20 punten en was goed voor 20 rebounds en 21 assist in de 119-103-overwinning.

Westbrook is pas de tweede basketballer in de geschiedenis van de NBA die een triple-double scoort met twintig of meer punten en meer dan twintig rebounds en assists. NBA-legende Wilt Chamberlain was in een wedstrijd in 1968 goed voor het record met 22 punten, 25 rebounds en 21 assists.

Westbrook realiseerde zijn reeks in de slotminuut met een rebound na een misser van Lance Stephenson. Het zorgde voor een staande ovatie van het publiek.