Live extra - Volg de Eredivisie op de voet

Volg de duels via onze uitgebreide livewidget van minuut tot minuut. Ajax trapt om 20:45 uur af tegen FC Emmen. Bij een overwinning wippen de Amsterdammers in elk geval tijdelijk over PSV heen. De regerend landskampioen speelt namelijk pas donderdag. Dan ontvangen de Eindhovenaren, die momenteel nog een voorsprong van twee punten hebben, in eigen huis PEC Zwolle.

Hekkensluiter NAC Breda gaat om 20:45 uur op bezoek bij Excelsior en Excelsior speelt op datzelfde tijdstip voor eigen publiek tegen ADO Den Haag. De voetbalavond wordt om 18:30 uur geopend door VVV-Venlo en FC Utrecht.

Volg de duels via onze uitgebreide livewidget van minuut tot minuut.

18.30 uur:

VVV-Venlo - FC Utrecht

19.45 uur:

Fortuna Sittard - ADO Den Haag

Excelsior - NAC Breda

20.45 uur: FC Emmen - Ajax

Volg de duels via onze uitgebreide livewidget van minuut tot minuut.