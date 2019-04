Video: Van der Poel laat stuurmanskunst zien

Nokere was overigens ook de koers waarin Van der Poel zwaar ten val kwam. Gelukkig zonder veel schade, waardoor hij zijn Vlaams voorjaar gewoon kan voorzetten. Zo komt hij vandaag aan de start in Dwars door Vlaanderen, zijn laatste examen voor de Ronde van Vlaanderen zondag.

„Gent-Wevelgem van afgelopen zondag was een fijne kennismaking, ik heb ervan genoten”, zei hij vanochtend aan de start tegen Het Nieuwsblad. „De Ronde is de lastigste koers die je kan bedenken, ik wil er top aan de start staan. Wout is nog net meer favoriet dan mij, heeft meer indruk gemaakt maar we zullen zondag zien. Vandaag zal het een pittige finale worden, met een heel geconcentreerd parcours vol hellingen.”